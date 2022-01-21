У Японії посилили обмеження через "омікрон"

У Японії з п'ятниці набули чинності додаткові обмежувальні заходи для боротьби з поширенням штаму COVID-19 "омікрон", повідомляють японські ЗМІ.

Такі заходи діятимуть до 13 лютого у понад 10 префектурах країни, зокрема у Токійському столичному окрузі.

У рамках нових заходів ресторанам дозволено працювати до 21:00, якщо заклади продають алкоголь, то вони мають закриватися на годину раніше - о 20:00.

Приблизно 80% населення Японії отримали дві дози вакцини від коронавірусу, проте дози бустерів поставлені лише 1%.

За час пандемії в Японії зафіксовано понад 2 млн випадків коронавірусу, понад 18,4 тис. з них мали летальний кінець.