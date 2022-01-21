Події

09:44 21.01.2022

У Японії посилили обмеження через "омікрон"

1 хв читати
У Японії посилили обмеження через "омікрон"

У Японії з п'ятниці набули чинності додаткові обмежувальні заходи для боротьби з поширенням штаму COVID-19 "омікрон", повідомляють японські ЗМІ.

Такі заходи діятимуть до 13 лютого у понад 10 префектурах країни, зокрема у Токійському столичному окрузі.

У рамках нових заходів ресторанам дозволено працювати до 21:00, якщо заклади продають алкоголь, то вони мають закриватися на годину раніше - о 20:00.

Приблизно 80% населення Японії отримали дві дози вакцини від коронавірусу, проте дози бустерів поставлені лише 1%.

За час пандемії в Японії зафіксовано понад 2 млн випадків коронавірусу, понад 18,4 тис. з них мали летальний кінець.

Теги: #японія #омікрон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:14 21.01.2022
Японія схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19 для дітей 5-11 років

Японія схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19 для дітей 5-11 років

13:54 19.01.2022
Штам "омікрон" виявлено у 8 регіонах України

Штам "омікрон" виявлено у 8 регіонах України

18:24 17.01.2022
Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

07:54 17.01.2022
Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

11:03 16.01.2022
У Пекіні виявлено першого інфікованого "омікроном"

У Пекіні виявлено першого інфікованого "омікроном"

19:19 12.01.2022
Глава МОЗ Швейцарії припустив, що "омікрон" може покласти край коронавірусній пандемії

Глава МОЗ Швейцарії припустив, що "омікрон" може покласти край коронавірусній пандемії

07:50 12.01.2022
У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

18:12 11.01.2022
Госпіталізація зі штамом COVID-19 "омікрон" менш імовірна, ніж зі штамом "дельта" - вважають у регуляторі ЄС

Госпіталізація зі штамом COVID-19 "омікрон" менш імовірна, ніж зі штамом "дельта" - вважають у регуляторі ЄС

13:42 11.01.2022
Понад половина європейців можуть бути інфіковані "омікроном" протягом 6-8 тижнів - ВООЗ

Понад половина європейців можуть бути інфіковані "омікроном" протягом 6-8 тижнів - ВООЗ

12:07 11.01.2022
Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

ОСТАННЄ

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування всіх шкіл Києва

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

На Миколаївщині військовослужбовець дістав поранення, закривши собою побратима від вибуху гранати

Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік адмінмежі з Кримом

Літак, що летів у Тонгу, був змушений розвернутися через випадок COVID-19 на борту

У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 342,5 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА