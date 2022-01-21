Події

09:35 21.01.2022

Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік адмінмежі з Кримом

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Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік адмінмежі з Кримом

У Херсонській області відбулися тактичні навчання із захисту морського узбережжя і танконебезпечних ділянок суходолу, повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

"Зокрема, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника", - зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

Так, у рамках навчань реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем. Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надається артилерійською розвідкою, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

"Такі тренування в угрупованні військ, яке підпорядковане нашому командуванню, відбуваються регулярно. Саме тому військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, своєчасно реагуючи на всі можливі загрози", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що командири під час навчань щоразу додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу.

"Командири ускладнюють завдання, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки", - наголосив командувач.

Зазначається, що тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

"Результат говорить сам за себе. Військові вже досягли високого рівня злагодженості у виконанні поставлених завдань", - зазначив Наєв.

Теги: #крим #навчання #адмінмежа
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