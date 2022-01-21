Події

07:35 21.01.2022

Прем'єр Великої Британії обговорив із канцлером Німеччини ситуацію навколо України

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Прем'єр Великої Британії обговорив із канцлером Німеччини ситуацію навколо України

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні, повідомляє канцелярія прем'єр-міністра.

"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джонсон і Шольц висловили "глибоке занепокоєння тривалими дестабілізаційними діями Росії в Україні".

Вони заявили, що "будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою".

При цьому Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників у НАТО зі скоординованого реагування.

"Лідери домовилися підтримувати тісний контакт із цього питання, і прем'єр-міністр заявив, що сподівається на тісну співпрацю з канцлером Шольцем упродовж усього їхнього головування в G7", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #ситуація #британія #німеччина #україна
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