Японія схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19 для дітей 5-11 років

Міністерство охорони здоров'я Японії у п'ятницю схвалило використання вакцини проти коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вакцинація дітей в країні розпочнеться вже у березні 2022 року. Близько 8 млн. дітей матимуть право на отримання вакцини.

За даними міністерства охорони здоров'я Японії, доза вакцини у цій віковій групі складатиме одну третину від дози для дорослих. Активні інгредієнти в них однакові, проте дітей щеплюватимуть спеціально розробленим для цього препаратом.

Наразі в Японії вакцина від коронавірусу доступна лише громадянам віком 12 років і старше.