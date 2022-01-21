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07:14 21.01.2022

Японія схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19 для дітей 5-11 років

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Японія схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19 для дітей 5-11 років

Міністерство охорони здоров'я Японії у п'ятницю схвалило використання вакцини проти коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вакцинація дітей в країні розпочнеться вже у березні 2022 року. Близько 8 млн. дітей матимуть право на отримання вакцини.

За даними міністерства охорони здоров'я Японії, доза вакцини у цій віковій групі складатиме одну третину від дози для дорослих. Активні інгредієнти в них однакові, проте дітей щеплюватимуть спеціально розробленим для цього препаратом.

Наразі в Японії вакцина від коронавірусу доступна лише громадянам віком 12 років і старше.

 

 

Теги: #японія #вакцина #діти
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