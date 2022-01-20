Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування 36 шкіл у Рівному

Правоохоронці Рівного перевіряють інформацію про нібито мінування 36 навчальних закладів обласного центру, у 18 із них вибухонебезпечних предметів не виявлено, перевірка триває, повідомили у Рівненській міськраді.

"Станом на 19:50 кінологи та співробітники вибухотехнічної служби обстежили 18 шкіл Рівного. Вибухонебезпечні предмети не виявлено", – повідомили на сторінці міськради у Facebook у четвер увечері.

У пресслужбі наголосили, що попереду ще перевірка у 18 навчальних закладах Рівного.

"Адміністрації навчальних закладів, у яких не виявлено вибухонебезпечні предмети, інформують вчителів, батьків та учнів про поновлення навчання 21 січня у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.