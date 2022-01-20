Події

17:53 20.01.2022

Російські найманці тричі обстріляли українські позиції на Донбасі з початку доби

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Російські найманці тричі обстріляли українські позиції на Донбасі з початку доби

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню у четвер станом на 17:00, три рази порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також запустили безпілотний літальний апарат.

"Втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у четвер.

Як зазначається у зведенні, під час обстрілів озброєні формування РФ відкривали вогонь із мінометів калібру 82 та 120 мм, а також протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії розмежування.

 

Теги: #зведення #оос #донбас #зсу
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