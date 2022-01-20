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16:44 20.01.2022

Прокуратура Грузії відхилила вимогу адвокатів Саакашвілі визнати його потерпілим

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Прокуратура Грузії відхилила вимогу адвокатів Саакашвілі визнати його потерпілим

Вимогу адвокатів експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, котрий перебуває в ув'язненні, визнати його потерпілим відхилено, повідомляє в четвер республіканська прокуратура.

У заяві прокуратури зазначається, що вимогу сторони захисту визнати Саакашвілі потерпілим не задоволено через необґрунтованість.

Зокрема, в прокуратурі вважають, що в розслідуванні за фактами можливих порушень (у тюремній лікарні в Тбілісі, у військовому госпіталі в Горі та під час переведенні у в'язницю в Руставі) стосовно ув'язненого Міхеіла Саакашвілі, яке розпочала в листопаді минулого року служба державного інспектора Грузії, не було проведено всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

"У справі призначено комісійну судово-медичну експертизу того, наскільки було здійснено відповідне медичне обслуговування Саакашвілі в період його перебування в ув'язненні, призначено психологічну експертизу, за затребуваними в рамках справи аудіо- та відеозаписами призначено низку експертиз, зокрема трасологічну експертизу, результатів якої слідство досі не отримало", - сказано в заяві.

У прокуратурі у зв'язку з цим зазначають, що на цьому етапі прокуратура позбавлена можливості ухвалити у справі яке-небудь рішення, зокрема визнати особу потерпілою.

При цьому прокуратура висловлює готовність надати адвокатам Саакашвілі можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #грузія
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