Події

16:08 20.01.2022

У Києві викрили шахраїв, які підбурювали іноземців до надання хабарів працівникам СБУ

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У Києві викрили шахраїв, які підбурювали іноземців до надання хабарів працівникам СБУ

Київські правоохоронці викрили групу шахраїв, які незаконно заволоділи коштами іноземних громадян, а також підбурювали їх до надання неправомірної вигоди працівникам СБУ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер.

"За даними слідства, двоє громадян Вірменської Республіки та громадянин України, зловживаючи довірою іноземців - трьох громадян Республіки Туркменістан, отримали їхні паспорти для виїзду за кордон, пообіцявши допомогти в продовженні строків перебування в Україні. Не маючи наміру фактичного надання допомоги, вони повідомили потерпілим про нібито вилучення їхніх паспортів Службою безпеки України та про необхідність передати через них співробітникам СБУ 2100 доларів США за повернення вилучених документів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час проведення контролю за скоєнням злочину фігурантів кримінального провадження затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі цих коштів.

"Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів", - наголошують в ОДП.

Там уточнюють, що досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується, проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.

Теги: #прокуратура #шахрайство
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