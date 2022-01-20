Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

У ці вихідні погода не випробовуватиме нас на міцність. Штормовий вітер відступить, сильні снігопади зміняться дрібним снігом, а середня денна температура, за даними Sinoptik.ua, становитиме близько -3–4 °С. Чудовий час для зимових родинних прогулянок!

Погода на вихідні у північних та центральних областях

Удень в Києві , на Півночі та в Центрі очікуються слабкі морози до -3–5 °С, уночі — помірні морози до -9 °С (до -11 °С у Сумській та Чернігівській областях). У суботу періодично падатиме невеликий сніг, який не завадить прогулянкам та активному відпочинку на природі. 23 січня опадів не передбачається — погода буде хмарною, а вітер слабкий.

Прогноз погоди на 22–23 січня на Півдні

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях погода буде з мінливою хмарністю, але без опадів, температура повітря становитиме близько 0 °С. Враховуючи вітер до 10 м/с, може бути досить незатишно, тож одягайтеся тепліше. Вночі очікуються помірні морози до -6–8 °С. Лише у неділю, за даними Sinoptik.ua, на Херсонщині можливий невеликий сніг.

Погода в західних регіонах України

На Заході країни субота принесе невеликий сніг та слабкі морози (до -1–3 °С), у неділю термометри покажуть -3–5 °С. Ночі помірно морозні — до -8 °С. У неділю у Рівненській, Волинській та Житомирській областях обійдеться без опадів, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях пройде невеликий сніг. У Карпатах все ще небезпечно — через рясні снігопади у високогірних районах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

Погода на Сході

У суботу у східних регіонах буде без опадів, зі слабкими морозами вдень (до -3–5 °С) та помірними вночі (до -7–10 °С). У неділю погода буде сніговою — у Донецькій та Дніпропетровській областях опади очікуються до вечора, а в Луганській дрібний сніг падатиме цілий день.

Погода на понеділок

Тиждень розпочнеться зі слабких денних морозів по всій Україні, крім південних регіонів. У середньому термометри покажуть -3–6 °С, на Півдні — близько 0 °С. У західних областях погода на початку тижня без опадів, на решті території країни пройде сніг різної інтенсивності.

Народні прикмети 22–23 січня

На Пилипів день, 22 січня, завжди чекали на морозну погоду. Вважалося, що тоді врожай яровини буде дуже багатим. Якщо кішка лежала догори животиком, а ворони та галки ходили по снігу, очікувалося швидке потепління. 23 січня взагалі називали Григорієм-літоуказателем. Вважалося, що цього дня можна було передбачити погоду на літні місяці. Ясна та сонячна погода гарантувала спекотне і сухе літо, рясні снігопади — багатий урожай, іній на деревах — прохолоду та дощі з травня до вересня.