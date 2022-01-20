Події

14:44 20.01.2022

Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

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Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на державному кордоні з Україною і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі.

"Події, які в останні тижні розгортаються навколо України, вкотре засвідчили унікальну роль України для Європи та її майбутнього. Ці події підтверджують, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів із Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", - заявив Зеленський під час онлайн-звернення до учасників заходу "На шляху до Лугано".

 

Теги: #зеленський #донбас #агресія_рф
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