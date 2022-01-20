Відсутність оскарження Росією рішення апеляційного суду Амстердама про "скіфське золото" дає надію, що артефакти повернуться в Україну - Джапарова

Відсутність оскарження з боку Росії рішення апеляційного суду Амстердама про "скіфське золото" дає надію, що артефакти повернуться в Україну, вважає перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Хотіла б сконцентруватися на рішенні про "скіфське золото" – справу, про яку ви всі знаєте... Апеляція нещодавно ухвалила рішення, що ці об'єкти має бути повернено Україні, і 26 січня цього року спливає термін касаційного оскарження, його досі немає. Власне ми маємо сподівання на повернення цих культурних цінностей в Україну", - сказала Джапарова під час дискусійної панелі "Культурний вимір російсько-українського збройного конфлікту: державна політика та інструменти захисту" у четвер.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення за апеляцією на ухвалу окружного суду Амстердама, винесену в грудні 2016 року, що Музей Алларда Пірсона мав передати кримські скарби Українській державі. Йдеться про колекцію артефактів із чотирьох кримських музеїв.

Виставка "Крим. Золотий острів у Чорному морі", що представляє колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в Музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один із яких розташований у Києві, чотири - в Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російської анексії Криму, що відбулася вже після відкриття виставки, постало питання про те, кому повертати колекцію – 565 музейних предметів загальною страховою вартістю EUR10 млн.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація. Україна, у свою чергу, заявляє, що "експонати не можуть бути повернені на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, їх потрібно передати безпосередньо державі Україна".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію та постановив передати її в Київ. У березні 2019 року розпочався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама. 16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запитав в України та музеїв Криму додаткову інформацію щодо спору.

У позові кримських музеїв до голландського Музею Алларда Пірсона містилася вимога повернути колекцію з Нідерландів до Криму.

У жовтні 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід одного з суддів - Д. Дж. Ораньє, який протягом кількох років представляв інтереси російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстроя".