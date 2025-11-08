Інтерфакс-Україна
Події
11:18 08.11.2025

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

1 хв читати
ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України на території тимчасово окупованого Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" поблизу Євпаторії та склад боєприпасів ворога поблизу Сімферополя, повідомила пресслужба ССО ЗСУ.

"Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на ТОТ Крим. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки", - йдеться у повідомленні ССО.

Повідомляється, що представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу. У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО.

Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України.

Теги: #ссо #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 07.11.2025
ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

11:11 06.11.2025
CCО уразили Волгоградський НПЗ

CCО уразили Волгоградський НПЗ

18:58 04.11.2025
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

11:10 29.10.2025
Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

12:38 27.10.2025
ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

17:25 26.10.2025
ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

18:03 17.10.2025
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

12:47 17.10.2025
Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

23:33 15.10.2025
МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

10:57 13.10.2025
Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

ОСТАННЄ

Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

На Київщині через падіння уламків БпЛА постраждали четверо осіб

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

У Полтавській області внаслідок російських ударів вночі виникли масштабні пожежі в кількох локаціях

У Прилуцькому районі Чернігівської області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА