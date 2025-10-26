ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму уразили три радіолокаційні станції (РЛС) та десантний катер російських окупантів.

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР у телеграм-каналі у неділю.

Цього разу під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; РЛС П-18 "Тєрєк"; РЛС 55Ж6У "Нєбо-У"; десантний катер "БК-16".