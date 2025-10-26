Інтерфакс-Україна
Події
17:25 26.10.2025

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

1 хв читати
ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму уразили три радіолокаційні станції (РЛС) та десантний катер російських окупантів.

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР у телеграм-каналі у неділю.

Цього разу під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; РЛС П-18 "Тєрєк"; РЛС 55Ж6У "Нєбо-У"; десантний катер "БК-16".

Теги: #рлс_рф #гур_мо #крим #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 26.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

17:04 24.10.2025
Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

08:03 24.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

15:03 23.10.2025
Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

16:50 22.10.2025
ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

15:33 22.10.2025
Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

14:06 22.10.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

22:55 21.10.2025
Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

18:58 21.10.2025
У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

17:22 20.10.2025
Військові розвідники спалили російський радар на аеродромі "Джанкой"

Військові розвідники спалили російський радар на аеродромі "Джанкой"

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Нью-Джерсі та Дніпропетровська область підписали Меморандум про взаєморозуміння

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА