Кулеба: США готові підтримувати Україну у протидії економічним викликам, які виникають через ескалацію РФ

США готові підтримувати Україну у протидії економічним викликам, які виникають через російську ескалацію, коли Росія не лише погрожує зброєю, а й паралельно нагнітає панічні настрої, щоб розхитати українську економіку, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"США готові підтримувати Україну в протидії економічним викликам, які виникають через російську ескалацію. По-суті, ми маємо ситуацію, коли Росія не тільки погрожує зброєю, а й робить це паралельно з нагнітанням панічних настроїв, якими намагається розхитати українське суспільство, розхитати українську економіку, відлякувати українських та іноземних інвесторів від вкладення грошей у нашу державу. І ми в жодному разі не повинні вестися на ці спроби", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.