Польський військовослужбовець дістав поранення під час штурму кордону нелегалами з території Білорусі, заявляють у Варшаві

Польський солдат дістав поранення під час штурму кордону нелегалами з боку Білорусі, повідомили у прикордонній службі Польщі у четвер.

"Солдата Війська польського вдарили каменем по голові. Він перебуває у госпіталі", - йдеться в повідомленні прикордонної служби у Twitter.

Про тяжкість поранення військовослужбовця не повідомляється.

Там також зазначили, що 19 січня 38 мігрантів намагалися нелегально перейти кордон Білорусі та Польщі, а на ділянці кордону у районі Мельника група із 30 іноземців намагалася прорватися через кордон силовим способом. У прикордонній службі Польщі зазначили, що іноземні громадяни форсували кордон "за підтримки білоруських служб".

"Було затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

У 2020 році польські прикордонники зафіксували 39,7 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.