Події

12:03 20.01.2022

Польський військовослужбовець дістав поранення під час штурму кордону нелегалами з території Білорусі, заявляють у Варшаві

1 хв читати
Польський військовослужбовець дістав поранення під час штурму кордону нелегалами з території Білорусі, заявляють у Варшаві

Польський солдат дістав поранення під час штурму кордону нелегалами з боку Білорусі, повідомили у прикордонній службі Польщі у четвер.

"Солдата Війська польського вдарили каменем по голові. Він перебуває у госпіталі", - йдеться в повідомленні прикордонної служби у Twitter.

Про тяжкість поранення військовослужбовця не повідомляється.

Там також зазначили, що 19 січня 38 мігрантів намагалися нелегально перейти кордон Білорусі та Польщі, а на ділянці кордону у районі Мельника група із 30 іноземців намагалася прорватися через кордон силовим способом. У прикордонній службі Польщі зазначили, що іноземні громадяни форсували кордон "за підтримки білоруських служб".

"Було затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

У 2020 році польські прикордонники зафіксували 39,7 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Теги: #мігранти #білорусь #польща
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 19.01.2022
Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

18:50 18.01.2022
Вашингтон занепокоєний військовими навчаннями РФ та Білорусі - постпред США в ООН

Вашингтон занепокоєний військовими навчаннями РФ та Білорусі - постпред США в ООН

16:12 18.01.2022
На кордоні з Білоруссю триває інженерне облаштування кордону

На кордоні з Білоруссю триває інженерне облаштування кордону

10:59 18.01.2022
Міноборони Білорусі анонсує прибуття до країни нових підрозділів російської армії на навчання

Міноборони Білорусі анонсує прибуття до країни нових підрозділів російської армії на навчання

19:00 17.01.2022
Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

15:28 17.01.2022
СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

12:27 17.01.2022
Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

07:30 15.01.2022
У Польщі більшість членів медичної ради з COVID-19 пішли у відставку, оскільки влада їх не слухала

У Польщі більшість членів медичної ради з COVID-19 пішли у відставку, оскільки влада їх не слухала

15:50 14.01.2022
МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

15:17 14.01.2022
Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

Держдеп дозволив країнам Балтії постачати в Україну летальну зброю американського виробництва

CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

ОСТАННЄ

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

Держдеп дозволив країнам Балтії постачати в Україну летальну зброю американського виробництва

CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

У 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться – Шкарлет

Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України

У Києві зафіксували перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин у повітрі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА