У 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться – Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляє, що у 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

"Інформую щодо питання стипендіального забезпечення студентів. Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%, як зазначав президент України Володимир Зеленський. Відповідну пропозицію вже підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

За словами міністра, на найближчому засіданні уряду питання буде врегульовано остаточно.

"Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив Шкарлет.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/565