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11:22 20.01.2022

У 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться – Шкарлет

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У 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться – Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляє, що у 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

"Інформую щодо питання стипендіального забезпечення студентів. Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%, як зазначав президент України Володимир Зеленський. Відповідну пропозицію вже підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

За словами міністра, на найближчому засіданні уряду питання буде врегульовано остаточно.

"Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив Шкарлет.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/565

Теги: #шкарлет #міносвіти #стипендії
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