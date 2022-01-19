Події

20:13 19.01.2022

Росія має знизити напруженість уздовж кордону з Україною

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Росія має знизити напруженість уздовж кордону з Україною

Президент України Володимир Зеленський у середу провів розмову зі шведським прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон, під час якого глава шведського уряду заявила, що РФ має зменшити напруженість на українському кордоні.

Відповідне повідомлення оприлюднено у Twitter шведського прем'єра у середу.

"Чудова розмова з українським президентом Володимиром Зеленським. Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програми реформ України. Росія має знизити напруженість уздовж кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначається, що шведська сторона "рада вітати президента Зеленського у Швеції за першої ж можливості".

 

 

 

Теги: #премєр #швеція #розмова
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