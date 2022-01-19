Зеленський під час зустрічі з Блінкеном: Україні потрібна допомога, щоб робити дуже швидкі кроки та модернізувати армію, особливо в такі непрості часи

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони обговорили євроатлантичні прагнення України та необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ із метою стримування агресивних намірів Кремля.

"Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України", – наводить слова Зеленського пресслужба глави держави в середу.

Зазначено, що Зеленський через держсекретаря передав слова вдячності президенту США Джозефу Байдену за допомогу й непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів на тлі безпекових викликів.

В Офісі президента повідомляють, що під час зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої країни та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення "нормандського саміту", - наголосив Зеленський.

Він наголосив на важливості того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню на Донбасі, і цього тижня жоден український військовий не загинув.

"Президент України наголосив, що робитиметься все необхідне для досягнення миру. На це спрямована низка українських мирних ініціатив, внесених, серед іншого, в рамках Тристоронньої контактної групи", - повідомляють в ОП.

Там зазначають, що під час зустрічі було детально обговорено двосторонню взаємодію у сфері безпеки й оборони. Зокрема, президент України наголосив на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей Збройних сил України та їхньої здатності протистояти агресії.

"Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи", – заявив глава держави.

Він також порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді, і наголосив на необхідності запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля.

Крім того, Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є геополітичною зброєю та загрозою енергетичній безпеці України та Європи. Також співрозмовники обговорили поточний стан реалізації трансформацій в Україні та порушили питання внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

"Для нас важливо активізувати економічну взаємодію. Ми зацікавлені в практичному, вагомому сприянні Сполучених Штатів у посиленні стійкості фінансової системи нашої держави", – підсумував президент.