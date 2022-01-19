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19:04 19.01.2022

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

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Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

Представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників у четвер, 20 січня, вийдуть на акцію протесту через порушення їхніх прав з боку уряду Польщі, повідомляється в заяві Асоціації.

"Асоціація міжнародних автомобільних перевізників вийде на мирну акцію протесту до посольства Республіки Польща з вимогою не порушувати права українських перевізників через зменшення квоти дозволів на міжнародні перевезення. Попереджувальна мирна акція пройде 20 січня о 11:00 перед будівлею посольства Республіки Польща в Києві, вулиця Ярославів Вал, 12", - повідомляють перевізники.

Вони вказують на те, що починаючи з 2019 року уряд Республіки Польща поступово зменшував квоту дозволів на міжнародні перевезення для українців і створював тим самим штучні перешкоди для доставки українських товарів у країни Євросоюзу.

"У 2021 році польським урядом вперше не було надано Україні жодного додаткового дозволу. Починаючи з жовтня 2021 року українськими перевізниками вичерпано всі наявні дозволи Республіки Польща. Тисячі українських перевізників, що здійснювали рейси до 12 країн Європейського Союзу, зупинили свою роботу", - констатують в Асоціації.

Українські перевізники вимагають повернути їм квоту в 200 тисяч дозволів, передбачену Угодою про асоціацію Україна-ЄС.

Також вони звернулись з проханням до президента України Володимира Зеленського підняти це питання на зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Теги: #транспорт #перевізники #протест #польща
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