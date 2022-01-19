Столтенберг висловив Зеленському підтримку у зв'язку з російською загрозою Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг у середу в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив підтримку Києву перед обличчям російської загрози.

"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку Україні перед обличчям загрози з боку Росії", - написав Столтенберг у Twitter.

Він укотре заявив, що союзники по НАТО закликають Росію до негайної деескалації. За його словами, НАТО готове до подальшого діалогу з Росію, але "не піде на поступки за ключовими принципами".

У свою чергу Зеленський повідомив, що обговорив зі Столтенбергом можливу участь України в саміті НАТО в червні поточного року.

"Поговорив телефоном із Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною", - написав глава Української держави у Twitter.