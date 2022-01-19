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09:24 19.01.2022

Генсек ООН запропонував Меркель роботу в міжнародній організації

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Генсек ООН запропонував Меркель роботу в міжнародній організації

Колишній канцлер ФРН Ангела Меркель отримала пропозицію від генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо роботи у цій міжнародній організації, повідомило агентство dpa в середу з посиланням на джерела.

За їхніми даними, Гутерреш запропонував Меркель "очолити консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ".

Зазначається, що відповідну пропозицію генсек ООН надіслав ексканцлеру ФРН у листі. Інформація про відповідь Меркель не наводиться.

Агентство зазначає, що Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним із ключових проектів Гутерреша з реформування ООН у рамках його другого терміну на посаді генсека цієї організації. Минулого року в доповіді він писав, що "попросить консультативний орган високого рівня, який очолюють колишні лідери, визначити глобальні суспільні блага та інші сфери спільних інтересів, де найбільш терміново потрібні поліпшення в управлінні".

Тим часом, згідно з джерелами агентства, ймовірність того, що Меркель прийме цю пропозицію, вважається низькою.

Теги: #пропозиція #меркель #оон
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