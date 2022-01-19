Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України з візитом, повідомила журналістка CNN Дженніфер Хенслер.

"Держсекретар Блінкен прибув до Києва", - написала Хенслер у Twitter, проілюструвавши повідомлення фотографією держсекретаря, який спустився з трапу літака.

Раніше Держдепартамент оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен перебуватиме з візитом в Україні. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Як очікується, 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього намічено зустріч із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, а 21 січня проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві (Швейцарія).