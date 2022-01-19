Події

09:21 19.01.2022

Блінкен прибув до України

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Блінкен прибув до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України з візитом, повідомила журналістка CNN Дженніфер Хенслер.

"Держсекретар Блінкен прибув до Києва", - написала Хенслер у Twitter, проілюструвавши повідомлення фотографією держсекретаря, який спустився з трапу літака.

Раніше Держдепартамент оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен перебуватиме з візитом в Україні. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Як очікується, 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього намічено зустріч із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, а 21 січня проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві (Швейцарія).

Теги: #блінкен #україна
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