Події

21:13 18.01.2022

Рекорд з добового приросту хворих на COVID-19 за весь час пандемії зареєстрований в Молдові

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Рекорд з добового приросту хворих на COVID-19 за весь час пандемії зареєстрований в Молдові

Кількість нових випадків коронавірусу в Молдові щодня зростає на 25-30%, зафіксований рекорд із добового приросту хворих, повідомили кореспонденту "Інтерфаксу" у вівторок у пресслужбі МОЗ.

"За минулу добу зареєстрували 2 681 новий випадок зараження коронавірусом. Загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у Молдові становить 393 423. Наразі хворіють 15 233 особи", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що за останні 10 днів реєструється щоденне зростання кількості випадків зараження COVID-19 на 25-30%. Тиждень тому, 11 січня було зареєстровано 1 139 випадків, 17 січня – 1 783 випадки, а у вівторок встановлено рекорд за весь час пандемії.

"Загалом до лікарняних медичних закладів госпіталізовано 1345 осіб із підтвердженою інфекцією COVID-19, з них 90 осіб перебувають у вкрай тяжкому стані", - уточнюється в повідомленні.

Повідомляється також про смерть 10 пацієнтів із коронавірусом у період з 14 до 17 січня. Кількість жертв пандемії у Молдові зросла до 10 462.

За добу від коронавірусу одужали 529 людей у Молдові. Загалом від COVID-19 з початку пандемії в республіці вилікувалися 367 728 осіб.

Минулого тижня уряд Молдови продовжив дію режиму надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я до 15 березня. Від 17 січня в'їзд до Молдови дозволено лише на підставі COVID-сертифікату. Багатьом районам Молдови, включно з Кишиневом, присвоєно "червоний код" епідеміологічної небезпеки.

 

 

Теги: #молдова #коронавірус #рекорд
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