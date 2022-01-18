Події

19:32 18.01.2022

Блінкен 21 січня зустрінеться з Лавровим у Женеві

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Блінкен 21 січня зустрінеться з Лавровим у Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та у ФРН проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві, повідомив у вівторок журналістам на брифінгу високопоставлений представник держдепу.

"Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена, - "ІФ") до Києва та Берліна", - сказав співрозмовник журналістам, додавши, що переговори з Лавровим заплановані на найближчу п'ятницю.

За словами представника держдепу, Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації (поблизу України - ІФ")". "Дипломатія не мертва", - наголосив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Він заявив, що США дуже стурбовані присутністю російських військових поблизу України, і Блінкен має намір закликати Росію до швидкої деескалації.

Представник держдепу наголосив, що мета США зараз - з'ясувати, чи справді РФ готова серйозно вирішувати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Однією з ознак такого серйозного підходу, на його думку, могло б стати "зниження чисельності сил (біля кордону з Україною - "ІФ"), повернення військ у місця постійного базування".

Раніше у вівторок держдепартамент оголосив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього заплановано зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

 

 

Теги: #сша #контакти #росія
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