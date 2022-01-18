Вашингтон занепокоєний військовими навчаннями РФ та Білорусі - постпред США в ООН

Вашингтон занепокоєний військовими навчаннями РФ та Білорусі на білоруській території, заявила у вівторок постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми занепокоєні військовими навчаннями (Росії в Білорусі – ІФ)", - заявила Томас-Грінфілд в інтерв'ю виданню The Washington Post.

За її словами, повідомлення про військові навчання в Білорусі, а також нарощування Росією військової присутності поблизу України "є сигналом для США, що Росія агресивно налаштована щодо України".

"Це сукупність дій. І інтенсивність цих дій стала приводом для нас висловити занепокоєння та закликати інших вельми агресивно відреагувати на ситуацію", - наголосила постпред.

Раніше заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін повідомив, що в межах перевірки сил реагування Союзної держави, яка відбудеться у два етапи і завершиться 20 лютого, на територію Білорусії з Росії буде перебазовано 12 літаків Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".

Він наголосив, що чисельність учасників навчання, а також кількість основних систем озброєння не перевищують параметрів, визначених Віденським документом 2011 року, які підлягають повідомленню.