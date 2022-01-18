Столтенберг обіцяє незабаром надати РФ письмові пропозиції щодо ситуації із гарантуванням безпеки у Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у вівторок про плани невдовзі письмово відповісти на запитання Росії щодо безпеки в Європі.

"Незабаром ми представимо Росії наші пропозиції письмово, вони (російська сторона - ІФ) про це обізнані. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань", - сказав Столтенберг у бесіді з журналістами німецького видання "Шпігель".

"Але ми не готові йти на поступки з ключових питань", - наголосив він.

"І від Росії залежать відповіді та участь у зустрічах, на які я їх запрошував", - наголосив Столтенберг.