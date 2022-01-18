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16:30 18.01.2022

Кількість померлих в Україні в листопаді-2021 зросла проти листопада-2020 на 38,5% і проти листопада-2019 на 87% – Держстат

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Кількість померлих в Україні в листопаді-2021 зросла проти листопада-2020 на 38,5% і проти листопада-2019 на 87% – Держстат

Кількість померлих в Україні у листопаді 2021 року становила 87,86 тис., що на 38,5%, або на 24,42 тис. більше, ніж у листопаді 2020 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

За даними статвідомства, загалом за 11 місяців 2021 року в Україні померли 650 тис. осіб, що на 18,4% більше, ніж у попередньому році.

Як повідомлялося, у січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, у лютому – на 9%, у березні – на 34,4%, у квітні – на 48,5%. У травні динаміка сповільнилася до 28,2%, у червні – до 4,3%, після чого у липні-серпні вона навіть стала негативною – відповідно 0,9% та 1,1%. Однак у вересні знову було зафіксовано збільшення кількості померлих, щоправда, зовсім невелике – на 0,1%, тоді як у жовтні смертність зросла на 25,8%.

Порівняно з доковідним листопадом 2019 року, у листопаді цього року померли на 87% більше людей, а загалом за 11 місяців – на 21,8% більше.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у листопаді-2021 зросла на 0,2% порівняно з листопадом-2020 – до 21,67 тис., а загалом за одинадцять місяців вона знизилася на 6,7% - до 250,88 тис.

Порівняно з листопадом 2019 року народжуваність у листопаді цього року скоротилася на 11,5%, а за 11 місяців – на 12,5%.

Загалом населення України на 1 грудня 2021 року становило 41 млн 208,1 тис. осіб, що на 421,8 тис., або на 1% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба. За два роки, за її даними, кількість жителів країни зменшилась на 714,6 тис., або на 1,7%.

Теги: #населення #держстат
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