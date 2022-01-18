На кордоні з Білоруссю триває інженерне облаштування кордону

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

"Ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження… Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними МВС, для облаштування кордону України вже залучено майже 4 630 бухт спірально-лінійних загороджень, значну частину яких надали органи місцевої влади Волинської області. Також зазначається, що 2 460 бухт прикордонники виготовили на своїх потужностях.

"Вже сьогодні прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загородження, що дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до трьох кілометрів", - ідеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням уряду "Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави", Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн.

Наразі закуплено приблизно 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття майже 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.