ОАСК відновив роботу після перевірки інформації про мінування

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відновив роботу у звичайному режимі після перевірки інформації щодо мінування, повідомляє пресслужба ОАСК.

"До уваги сторін судового процесу: роботу суду відновлено. Фахівці вибухотехнічної служби вжили всіх необхідних заходів щодо перевірки інформації про мінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин, які загрожували б життю і здоров'ю працівників та відвідувачів суду, не виявлено", - йдеться у повідомленні суду Facebook.

Так, роботу суду відновлено, розгляд справ триває у звичайному режимі.