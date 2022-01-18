В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

У рамках розгортання системи територіальної оборони (ТРО) в Україні буде створено понад 150 батальйонів, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю, повідомляє пресслужба Міноборони України у вівторок.

"У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об'єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час становитиме 10 тис. військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи Сил ТрО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому за підсумками наради з питань розгортання системи територіальної оборони.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

"Сили ТрО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади та батальйони Сил ТрО розгортатимуться за штатом мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк із військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають", - заявив Резніков.

Він зазначив, що за рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб.

"Формування резерву ТрО за штатами особливого періоду – другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечено відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві ТрО, буде закріплено зброю. Її видаватимуть на час навчань або в разі виникнення визначених ситуацій", - підсумував Резніков.

Уточнюється, що станом на 17 січня визначено вже 86% місць дислокації підрозділів ТрО в усій Україні.

"Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються", - додають у Міноборони.