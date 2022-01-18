В Україні очікується прохолодна погода

Найближчої доби над територією України пануватиме холодне повітря, у полі підвищеного атмосферного тиску опади поступово припиняться, вітер послабне.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 19 січня, в Україні без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.

У Києві в середу без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 січня найвища температура вдень (+9,8°) була у 2007 році, найнижча вночі (-23,0°) у 1942 році.

У четвер, 20 січня, в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, місцями у Київській та Вінницькій областях невеликий сніг, мокрий сніг, на Закарпатті помірні опади. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень у західній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині вночі 13-18°, удень 1-6° морозу; на решті території вночі 2-7° (у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 7-12°) морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 2-7° тепла.

У Карпатах уночі без опадів, удень помірний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу

У Києві в четвер уночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.