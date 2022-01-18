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09:27 18.01.2022

Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі - МЗС РФ

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Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі - МЗС РФ

Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі, заявили у вівторок у міністерстві закордонних справ Росії.

"Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі", - повідомили на Смоленській площі у відповідь на прохання прокоментувати публікацію газети New York Times про те, що РФ евакуює своїх дипломатів з України.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на високопосадовця Служби безпеки України, Росія почала евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів на початку січня.

За інформацією видання, 5 січня 18 людей, переважно діти та дружини послів, автобусами вирушили до Москви. У наступні дні ще близько 30 людей покинули Київ та Львів. Дипломати у двох інших консульствах отримали розпорядження готуватись до від'їзду, зазначає газета.

"Ми маємо інформацію про те, що влада Росії планувала евакуювати членів сімей з російського посольства в Україні наприкінці грудня і на початку січня", - також наводить видання слова американського чиновника.

Теги: #посольство_рф #евакуація #україна
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