Події

08:07 18.01.2022

На Харківщині невідомий здійснив розбійний напад на АЗС

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На Харківщині невідомий здійснив розбійний напад на АЗС

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розбійного нападу на автозаправну станцію у с. Курилівка Харківської області, яка була здійснена в неділю ввечері.

"Невідомий у балаклаві під загрозою застосування зброї заволодів касою, після чого зробив постріл у повітря і втік... Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

У відділі комунікацій уточнили, що нападник забрав 15 тис. грн.

 

 

Теги: #харківська_область #азс #розбій
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