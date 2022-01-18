На Харківщині невідомий здійснив розбійний напад на АЗС

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розбійного нападу на автозаправну станцію у с. Курилівка Харківської області, яка була здійснена в неділю ввечері.

"Невідомий у балаклаві під загрозою застосування зброї заволодів касою, після чого зробив постріл у повітря і втік... Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

У відділі комунікацій уточнили, що нападник забрав 15 тис. грн.