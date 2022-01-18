Запорізькі правоохоронці затримали двох підлітків, підозрюваних у катуванні колишнього однокласника, їм загрожує до 10 років ув'язнення

Запорізькі правоохоронці затримали двох 15-річних підлітків, які можуть бути причетні до катування їхнього колишнього однокласника, повідомляє пресслужба Запорізького облуправління поліції у понеділок.

"15 січня до відділу поліції №6 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від матері 14-річного підлітка про те, що з її сина знущалися однолітки. На місце події виїхало керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група, наряди групи реагування патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що правоохоронці встановили, що 15 січня група неповнолітніх від 12 до 15 років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них у селищі міського типу Кушугум. Там вони били підлітка, принижували і всіляко з нього знущалися.

"Шукати дитину рідні почали самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години мати дізналася адресу будинку, де її сина бачили того дня", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що особи всіх шести зловмисників, які знущалися з підлітка, встановлені. Усіх фігурантів було доставлено до відділу поліції, де їх опитали у присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.

Спочатку за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України, проте пізніше було відкрито ще два кримінальні провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) КК України та ч.3 ст.153 (сексуальне насильство) КК України. Наразі вирішується питання щодо подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів.

"Двоє учасників протиправних дій затримані у порядку ст.208 КПК України. Обидва 15-річні учні місцевого навчального закладу. Найближчим часом… вирішуватиметься питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі терміном до десяти років із конфіскацією майна", - резюмують у поліції.