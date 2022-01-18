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07:54 18.01.2022

Зеленський відповів на петицію стосовно військового обліку жінок: буде скорочено перелік спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік

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Зеленський відповів на петицію стосовно військового обліку жінок: буде скорочено перелік спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців №22/130110-еп від 23 грудня 2021 року з проханням про відміну військового обліку жінок, документ підтримали понад 37 тис. громадян.

Як повідомляє пресслужба офісу президента в понеділок увечері, Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов'язкового уточнення низки питань, пов'язаних із військовим обліком жінок, зокрема, скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з якою жінок беруть на військовий облік військовозобов'язаних, враховуючи реальні потреби оборони держави

Зеленський зазначив, що, згідно з Конституцією України, захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права та свободи та рівні перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Також президент нагадав, що жінок, які мають спеціальність чи професію, визначену у переліку, затвердженому Міноборони України, та придатних до військової служби за станом здоров'я та віком, беруть на військовий облік.

Водночас, за його словами, громадський резонанс могли викликати "недостатньо обґрунтований і тому надто широкий новий перелік спеціальностей та професій, згідно з яким жінок приймають на військовий облік, а також відсутність чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік".

"Я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави; впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік; врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок", – наголосив глава держави.

Також він поставив завдання розв'язати питання щодо застосування виважених і суспільно прийнятних підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури й визначення тих професій та спеціальностей, які справді необхідні з точки зору постановки жінок на військовий облік.

 

 

Теги: #зеленський #жінки #зсу
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