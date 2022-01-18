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07:45 18.01.2022

Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

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Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

У Казахстані захворюваність на коронавірус за останній місяць зросла в 19,6 раза, повідомила міністр охорони здоров'я Ажар Гиніят.

"Захворюваність на коронавірус за останній місяць зросла в 19,6 раза, репродуктивне число - у 2,1 раза, добовий обсяг тестування на COVID-19 збільшився в 3,5 раза і досяг 50 тис. тестів на добу. При цьому летальність знизилася в 2,5 раза", - повідомила Гиніят на засіданні уряду у вівторок.

Вона поінформувала, що кількість пацієнтів, які отримують лікування від інфекції у стаціонарах, збільшилася вдвічі, на амбулаторному рівні – у п'ять разів. Більше 60% добової захворюваності припадає на Нур-Султан, де захворюваність зросла в 32 рази, Алмати зі зростанням захворюваності в 8 разів і в Карагандинській області - в 9 разів.

У країні розгорнуто понад 21 тис. інфекційних ліжок, зайнято 33%; реанімаційних ліжок – понад 2 тис., зайнято 16%. У резерві є 30 тис. інфекційних та 3 тис. реанімаційних ліжок.

"Станом на сьогодні 80% пацієнтів або 70 тис. 600 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні, питома вага госпіталізованих від виявлених випадків становить 19%, до стаціонару надходять пацієнти із середнім, тяжким ступенем захворювання, при цьому частка тяжких та вкрай тяжких становить 5 %", - Поінформувала Гиніят.

Вона нагадала, що зараз всі регіони Казахстану, за винятком Туркестанської області, знаходяться в "червоній" зоні поширення коронавірусу.

Минулої доби в Казахстані зареєстровано 9 тис. 698 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом у країні з початку пандемії підтверджено 1 млн. 71 тис. 130 випадків COVID-19.

 

 

Теги: #ситуація #коронавірус #казахстан
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