Жодна можливість підготовки українських сил у Словаччині зі США не обговорювалася - словацьке Міноборони

Міністерство оборони Словаччини спростувало інформацію американського видання The New York Times про те, що у разі виникнення збройного конфлікту між Росією та Україною США нібито навчатимуть українських бойовиків на словацькій території.

"Жодна така можливість, яка, як кажуть, виходить з "конфіденційного джерела" в американській адміністрації, ніколи не обговорювалася зі Словаччиною ні на двосторонньому, ні на багатосторонньому рівні", - повідомила словацькій газеті "Правда" прессекретар міністерства оборони Мартіна Коваль- Какашчікова.

Видання зазначило, що "голова опозиційного руху "Смер" Роберт Фіцо скористався цією публікацією, назвавши її аргументом для розірвання військової угоди зі США".

Минулої п'ятниці The New York Times написала: "Представники адміністрації, бесіда з якими відбулася цього тижня, повідомили про те, що запланована допомога українським військовим містить тренування в сусідніх країнах східного флангу НАТО - Польщі, Румунії та Словаччини".