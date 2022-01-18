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07:26 18.01.2022

Жодна можливість підготовки українських сил у Словаччині зі США не обговорювалася - словацьке Міноборони

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Жодна можливість підготовки українських сил у Словаччині зі США не обговорювалася - словацьке Міноборони

Міністерство оборони Словаччини спростувало інформацію американського видання The New York Times про те, що у разі виникнення збройного конфлікту між Росією та Україною США нібито навчатимуть українських бойовиків на словацькій території.

"Жодна така можливість, яка, як кажуть, виходить з "конфіденційного джерела" в американській адміністрації, ніколи не обговорювалася зі Словаччиною ні на двосторонньому, ні на багатосторонньому рівні", - повідомила словацькій газеті "Правда" прессекретар міністерства оборони Мартіна Коваль- Какашчікова.

Видання зазначило, що "голова опозиційного руху "Смер" Роберт Фіцо скористався цією публікацією, назвавши її аргументом для розірвання військової угоди зі США".

Минулої п'ятниці The New York Times написала: "Представники адміністрації, бесіда з якими відбулася цього тижня, повідомили про те, що запланована допомога українським військовим містить тренування в сусідніх країнах східного флангу НАТО - Польщі, Румунії та Словаччини".

 

 

Теги: #сша #україни #міноборони #словаччина
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