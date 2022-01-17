У разі вторгнення РФ в Україну США нададуть Україні летальну зброю і Росія заплатить ціну, заявив сенатор Річард Блюменталь (демократ, Коннектикут).

"Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, якої вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Чи це буде Javelin чи Stinger, чи стрілецька зброя, чи катери - Росія заплатить ціну, будуть наслідки", - сказав Блюменталь на пресбрифінгу у Києві у понеділок.

Він наголосив, що у такому разі Путін увійде в історію, як парія.

Сенатор Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир) зазначила, що сенатори хочуть, щоб український народ знав, що США – на боці України, підтримують зусилля адміністрації забезпечити можливість українському народові самому вирішувати своє майбутнє.

"Ми також хочемо відправити меседж Володимиру Путіну, що він має зрозуміти, що ми стоїмо з Україною, і ми притягнемо його до відповідальності, якщо він загрожуватиме суверенітету України", - наголосила вона.

Сенатор Роб Портман (республіканець, штат Огайо) додав, що республіканці та демократи у Вашингтоні не завжди у всьому погоджуються один з одним у Вашингтоні.

"Але захист свободи - це те, що нас об'єднує і що ми підтримуємо, тут немає політичних кордонів", - зазначив Портман.