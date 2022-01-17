Генсек НАТО запевнив главу грузинського МЗС, що альянс не переглядатиме ухвалених щодо Грузії рішень

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані назвав плідною зустріч, що відбулася в понеділок у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Зустріч із генсеком НАТО була дуже плідною... Генеральний секретар чітко заявив, що перегляду рішень НАТО не буде, що головним пріоритетом та червоними лініями є суверенітет і територіальна цілісність Грузії та наша євроатлантична інтеграція", - сказав Залкаліані грузинським телеканалам після зустрічі.

За словами міністра, з боку НАТО є готовність продовжити діалог із Російською Федерацією і є напрями, за якими можлива розмова, проте компромісів щодо тих червоних ліній, які дуже чітко визначені, не буде.

Залкаліані зазначив, що порядок денний Грузії у напрямі інтеграції в НАТО буде збережено.