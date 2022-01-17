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20:03 17.01.2022

Американські сенатори заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні

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Американські сенатори заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні

Міністр закордонних справ України Денис Монастирський у понеділок, 17 січня, провів зустріч із делегацією сенаторів США, під час якої останні заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні, повідомляє пресслужба МВС України.

Денис Монастирський провів зустріч із делегацією сенаторів США, до складу якої увійшли Роб Портман, Кріс Мерфі, Джин Шагін, Емі Клобучар, Кевін Крамер, Річард Блюменталь, Роджер Вікер, а також представники посольства США в Україні – тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Лангенкамп", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час зустрічі сторони обговорили подальшу стратегічну співпрацю, а також можливість посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.

Зокрема, Монастирський розповів про основні загрози національній безпеці України та готовність сил і засобів МВС до оперативного реагування на них.

"Основним сценарієм ми бачимо не лише можливість зовнішньої агресії, а й дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні", – наголосив глава відомства.

Він також висловив подяку уряду США за підтримку, надану для посилення захисту державного кордону України. "Це дуже своєчасна допомога, яка однозначно сприятиме підвищенню захисту державного кордону України не лише з Республікою Білорусь, а й з Російською Федерацією", - наголосив Монастирський.

У відомстві додають, що американські сенатори, у свою чергу, заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні.

 

 

Теги: #сша #мвс #сенатори #зустріч
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