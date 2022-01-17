Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

Канцлер ФРН Олаф Шольц очікує на тривале збереження високих цін на енергоресурси.

"Наразі ситуація особливо напружена через високі ціни на енергоносії, і не лише на газ. Слід побоюватися, що така ситуація збережеться тривалий час", - заявив Шольц на пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок.

Минулого тижня міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар заявив, що дії Росії на європейському енергетичному ринку є однією з причин, через які шведи зіштовхнулися із сильним зростанням цін на енергоресурси.

"Шведські споживачі серед іншого не повинні настільки страждати через російську поведінку на європейському ринку енергетики", - наводило в середу слова шведського міністра агентство Bloomberg. У повідомленні зазначалося, що, на думку міністра, підхід Росії до постачання газу до Європи цієї зими став суттєвим фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні 2021 року.

Наприкінці минулого року у Євросоюзі активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Також у грудні минулого року лідери країн ЄС докладно обговорили проблему високих цін на енергоресурси, проте через розбіжності не змогли сформулювати остаточну заяву на цю тему. Зокрема, учасники саміту збиралися торкнутися теми, чи немає спекуляції на європейських ринках енергоресурсів.