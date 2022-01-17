Суд після перерви продовжив засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України (2014-2019 рр.), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території після перерви, наданої для ознайомлення захисту із матеріалами справи.

Засідання було перервано на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. 6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.