Ми зробимо все, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат" - Бербок

Німеччина і Франція зроблять усе можливе, щоб перезапустити та наповнити життям "нормандський формат" (Німеччина, Франція, Україна, РФ), заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Із міністром закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном ми говорили про те, що зробимо все для того, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат", - сказала Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в понеділок.