Події

12:45 17.01.2022

Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

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Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва та провела зустріч із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Вітаємо Анналену Бербок в Україні! Перша запланована на сьогодні зустріч відбулася із СММ ОБСЄ, яка діє в Україні з 2014 року та цілодобово спостерігає за ситуацією в Україні, регулярно звітує про неї та сприяє діалогу між усіма сторонами конфлікту", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Twitter у понеділок.

Теги: #обсє #бербок_анналена #київ
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