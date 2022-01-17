Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва та провела зустріч із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Вітаємо Анналену Бербок в Україні! Перша запланована на сьогодні зустріч відбулася із СММ ОБСЄ, яка діє в Україні з 2014 року та цілодобово спостерігає за ситуацією в Україні, регулярно звітує про неї та сприяє діалогу між усіма сторонами конфлікту", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Twitter у понеділок.