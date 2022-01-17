Події

07:54 17.01.2022

Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

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Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 січня проведуть у віртуальному форматі зустріч, метою якої буде подальше поглиблення зв'язків між двома країнами та їхніми народами, повідомив Білий дім.

"На зустрічі буде акцентовано силу американо-японського альянсу, який є наріжним каменем миру, безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та у всьому світі", - наголосила пресслужба американської адміністрації.

У повідомленні йдеться, що Байден "сподівається на співпрацю з прем'єр-міністром Кісідою для просування спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

Президент США також розраховує на розширення співпраці з Японією з таких проблем, як боротьба з COVID-19, клімат, і "партнерство в галузі нових і новітніх технологій, зокрема через Quad (стратегічний діалог між Австралією, Індією, США та Японією, з проблем безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні - ІФ).

 

 

Теги: #сша #зустріч #японія #лідери
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