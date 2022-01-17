Події

07:50 17.01.2022

Швеція розмістила військових у місті на острові Готланд у відповідь на російську військову активність

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Швеція розмістила військових у місті на острові Готланд у відповідь на російську військову активність

Шведське командування направило військових для патрулювання до міста Вісбю на розташованому в Балтійському морі стратегічно важливому острові Готланд, повідомили у п'ятницю ввечері.

Шведська сторона пояснює, що пішла на такий крок з урахуванням російської активності.

У повідомленнях зазначається, що підкріплення незначні: йдеться про кілька десятків військових та про броньовані машини.

На день раніше армія Швеції попереджала, що направить військових "у різні місця" у світлі "посилення російської активності в Балтійському морі".

ЗМІ зазначають, що в 2017 році у Швеції знову зробили обов'язковою для підданих службу в армії. На Готланді 2018 року військове командування після перерви знову розмістило військовий контингент.

 

 

Теги: #військові #швеція #острів
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