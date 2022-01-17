КНДР, ймовірно, здійснила запуск двох балістичних ракет

Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності, повідомляє "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

За їхніми даними, Північна Корея запустила, ймовірно, дві балістичні ракети малої дальності на схід із аеропорту Сунан у Пхеньяні.

"Наразі наші військові відстежують і контролюють відповідні (північнокорейські) пересування та підтримують стан готовності", - йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Раніше південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря.

Це вже четвертий запуск, здійснений КНДР цього року.

Останній запуск стався лише через три дні після того, як Північ запустила у Японське море дві передбачувані балістичні ракети малої дальності із залізничних платформ.

Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї раніше повідомляв про випробувальний пуск ракети із північнокорейської провінції Чагандо на кордоні з Китаєм 11 січня. 5 січня із того ж району Північна Корея провела пуск гіперзвукової ракети.

Минулого тижня Північ попередила про "більш сильну і чітку реакцію" на нещодавнє введення США нових санкцій щодо шести північних корейців.