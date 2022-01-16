Події

19:10 16.01.2022

Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

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Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко впевнений, що до нього не буде застосовано такий запобіжний захід, як затримання.

"Чи затримають мене? Я говорю вам: ні! Не тому, що я такий впевнений у собі, але я не бачу підстав для арешту", - заявив Порошенко на пресконференції у неділю в Варшаві.

Він наголосив, що якщо президент Володимир Зеленський таки вдасться до таких заходів, то лише нашкодить собі.

"Але знову хочу сказати: я повертаюсь в Україну боротися за Україну, а не проти пана Зеленського", - додав політик.

Лідер "Європейської солідарності" нагадав, що у понеділок має намір піти на засідання Печерського районного суду Києва. При цьому він зазначив, що не довіряє цьому суду. "Якщо мене запитати, чи я довіряю Печерському районному суду, то скажу, що ні", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко в понеділок вранці повертається з Варшави до Києва і цього ж дня відбудеться судове засідання з кримінального провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій України та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР" у Печерському райсуді Києва.

ДБР 20 грудня 2021 року Порошенку повідомило про підозру в державній зраді та сприяння діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня. У той же день Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

 

 

Теги: #порошенко #суд #арешт
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