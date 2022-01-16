Події

08:05 16.01.2022

Боррель обговорив із Блінкеном підготовку заходів стримування Росії

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Боррель обговорив із Блінкеном підготовку заходів стримування Росії

Однією з тем останніх консультацій голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля та держсекретаря США Ентоні Блінкена стала "підготовка заходів стримування" Росії у зв'язку з "нарощуванням російської військової могутності навколо України".

"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності деескалації та повного виконання Росією Мінських домовленостей. Вони розглянули поточну підготовку заходів стримування та активної міжнародної реакції з тяжкими наслідками для Росії у разі подальшої агресії", - йдеться у комюніке Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

У поширеному в Брюсселі ввечері в суботу документі повідомляється, що після неформальної наради напередодні Ради ЄС із закордонних справ у французькому Бресті Боррель і Блінкен обговорили "нарощування російської військової могутності навколо України та поінформували один одного про останні дипломатичні переговори, пов'язані зі спробами Росії перевизначити механізми безпеки в Європі".

У повідомленні ЄЗС йдеться, що сторони "відкинули російську ініціативу щодо відновлення сфер впливу в Європі та наголосили на своїй рішучості продовжувати інтенсивні консультації з цього та інших питань між США та ЄС, представляючи сильний, чіткий та єдиний трансатлантичний фронт".

Водночас вони заявили, що ЄС і США "залишаються відкритими для діалогу з Росією, але ніколи на шкоду свободі, суверенітету, незалежності членів трансатлантичної спільноти та їхніх партнерів або на шкоду повазі фундаментальних цінностей та відповідних міжнародних зобов'язань".

ЄЗС нагадує, що міністри закордонних справ держав-членів ЄС домовилися у п'ятницю в Бресті про подальше зміцнення координації зі США, НАТО та розширення співпраці Європейського союзу в рамках ОБСЄ.

 

 

Теги: #сша #єс #заходи #росія
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