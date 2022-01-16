Події

07:35 16.01.2022

Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

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Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

У міністерстві закордонних справ (МЗС) Великої Британії закликали РФ припинити агресію проти України, заявивши, що російська влада веде кампанію з дезінформації, спрямовану на виправдання військового вторгнення в Україну, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України. Росія має зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори", - написала Трасс у мікроблозі Тwitter у суботу.

 

 

 

Теги: #рф #британія #україна #дезінформація
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